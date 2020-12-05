ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 7 тысяч российских военных привиты от коронавируса

11:48
  • суббота
  • 05 декабря 2020

В армии продолжается масштабная вакцинация

Масштабная вакцинация от коронавируса по поручению президента продолжается в Вооружённых силах. Первую партию отечественного препарата "Спутник V" получил Балтийский флот.
Эксперт объяснил, можно ли заразиться коронавирусом из-за прививки

Три тысячи доз доставили в специальных термоконтейнерах, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния. Вначале прививку сделали медикам и персоналу военного госпиталя Минобороны в Калининграде.

Следующие на очереди - командование флотом, экипажи кораблей и те, кто сейчас на боевом дежурстве. Всего российская армия уже получила 14 с половиной тысяч доз вакцины. Привиты больше семи тысяч военнослужащих по всей стране сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Измерение температуры у моряков ВМФ России
Измерение температуры у моряков ВМФ России
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.