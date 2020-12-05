Более 7 тысяч российских военных привиты от коронавируса

В армии продолжается масштабная вакцинация

Масштабная вакцинация от коронавируса по поручению президента продолжается в Вооружённых силах. Первую партию отечественного препарата "Спутник V" получил Балтийский флот.

Три тысячи доз доставили в специальных термоконтейнерах, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния. Вначале прививку сделали медикам и персоналу военного госпиталя Минобороны в Калининграде.

Следующие на очереди - командование флотом, экипажи кораблей и те, кто сейчас на боевом дежурстве. Всего российская армия уже получила 14 с половиной тысяч доз вакцины. Привиты больше семи тысяч военнослужащих по всей стране сообщает "ТВ Центр".

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