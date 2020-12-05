Российского робота-сапёра впервые применили в Карабахе

Машина помогает разминировать опасные территории
В Нагорном Карабахе во время работ по разминированию впервые применили российский робототехнический комплекс “Уран-6”. Многофункциональный беспилотный аппарат обследовал около восьми гектаров территории вблизи населённых пунктов, сообщает "ТВ Центр".
Робот с лёгкостью находит и сразу же обезвреживает неразорвавшиеся боеприпасы и другие опасные предметы. Оператор может управлять комплексом на расстоянии до 800 метров.
Как сообщили в Минобороны России, за время миротворческой миссии российские сапёры разминировали уже более 50-ти гектаров. Ликвидировано свыше тысячи снарядов и мин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"