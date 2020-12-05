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Российского робота-сапёра впервые применили в Карабахе

10:23
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Машина помогает разминировать опасные территории

В Нагорном Карабахе во время работ по разминированию впервые применили российский робототехнический комплекс “Уран-6”. Многофункциональный беспилотный аппарат обследовал около восьми гектаров территории вблизи населённых пунктов, сообщает "ТВ Центр".
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Робот с лёгкостью находит и сразу же обезвреживает неразорвавшиеся боеприпасы и другие опасные предметы. Оператор может управлять комплексом на расстоянии до 800 метров.

Как сообщили в Минобороны России, за время миротворческой миссии российские сапёры разминировали уже более 50-ти гектаров. Ликвидировано свыше тысячи снарядов и мин.

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