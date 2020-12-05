Путин поздравил Нину Русланову с юбилеем

Народной артистке России исполнилось 75 лет

75-летний юбилей отмечает Нина Русланова. Поздравления народной артистке России направил Владимир Путин. Президент отметил, что самобытный талант и прирождённый артистический темперамент позволили актрисе добиться успеха.

Она воплотила на экране десятки ярких образов - от комедийных до драматических. Фильмы с её участием полюбили миллионы зрителей: "Афоня", "Тени исчезают в полдень", "Завтра была война", "Собачье сердце"….

Однако творческий путь Нины Ивановны начинался нелегко. Воспитанница детского дома, после школы работала маляром в Харькове, но потом решила поступать в театральный. Приехав в Москву, с лёгкостью прошла конкурс в Щукинском училище.

За плечами Руслановой множество ролей не только на экране, но и на сцене. Она служила в ведущих столичных театрах - Вахтангова, Маяковского, Рубена Симонова, сообщает "ТВ Центр".

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