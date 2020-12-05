ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Нину Русланову с юбилеем

13:25
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Народной артистке России исполнилось 75 лет

75-летний юбилей отмечает Нина Русланова. Поздравления народной артистке России направил Владимир Путин. Президент отметил, что самобытный талант и прирождённый артистический темперамент позволили актрисе добиться успеха. 
Владимир Путин поздравил Геннадия Хазанова с 75-летним юбилеем

Она воплотила на экране десятки ярких образов - от комедийных до драматических. Фильмы с её участием полюбили миллионы зрителей: "Афоня", "Тени исчезают в полдень", "Завтра была война", "Собачье сердце"….

Однако творческий путь Нины Ивановны начинался нелегко. Воспитанница детского дома, после школы работала маляром в Харькове, но потом решила поступать в театральный. Приехав в Москву, с лёгкостью прошла конкурс в Щукинском училище.

За плечами Руслановой множество ролей не только на экране, но и на сцене. Она служила в ведущих столичных театрах - Вахтангова, Маяковского, Рубена Симонова, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нина Русланова
Нина Русланова
Кадр из фильма "Завтра была война"
Кадр из фильма "Завтра была война"
Кадр из фильма "Тени исчезают в полдень"
Кадр из фильма "Тени исчезают в полдень"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.