В Подмосковье по горячим следам раскрыто тройное убийство

Семью сожгли соседи

Жестокое убийство в Подмосковье. Жертвами стали супружеская пара и ребёнок, их дом и машину сожгли. Злоумышленники хорошо спланировали свои действия и пытались скрыть улики. Всю ночь в посёлке работали следователи. К утру подозреваемые были задержаны. Они признали свою вину и заявили, что причиной трагедии стала давняя вражда с соседями.

На обгоревшем кузове автомобиля отчётливо видны пулевые отверстия. Вероятнее всего, машину обстреляли в упор из нескольких стволов, о чём свидетельствуют пулевые отверстия разного калибра. Тела жертв двух супругов и их 16-летней дочери - нашли не в салоне, а в дачном домике. Точнее, на пепелище.

Семья Рюмшиных выехала в садоводство "Малахит" под Волоколамском несколько дней назад. Им сообщили, что загородный дом пострадал от пожара. Вскоре тревогу забили родственники – оба супруга и их дочь-подросток сутки не отвечали на звонки. Опросив дачников, прибывшим правоохранителям удалось восстановить примерную картину случившегося. Свидетели сообщили, что в пятницу слышали стрельбу и погоню за машиной. После расправы нападавшие перенесли тела жертв в дом и подожгли постройку. По горячим следам силовики начали операцию, сообщает "ТВ Центр".

Имя главного подозреваемого установили быстро. Известно, что Рюмшины открыто конфликтовали с соседом по участку Андреем, который разводил лошадей, несмотря на то, что его владения не приспособлены для содержания животных. Люди жаловались на неприятный запах и даже обращались в правоохранительные органы. В начале декабря лошадей, согласно предписанию, вывезли из СНТ. Этот момент, похоже, и стал спусковым крючком для поджога соседского дома, а затем и кровавой развязки конфликта. К утру полицейскими был задержан не только Андрей, но и двое его сообщников.

В отделении полиции криминалисты уже сделали смывы с ладоней подозреваемых для определения следов пороха. В ходе осмотра автомобилей, принадлежавших мужчинам, обнаружено оружие; его отправят на баллистическую экспертизу. Вскоре будет проведён следственный эксперимент. Если вина в тройном убийстве будет доказана, участникам расправы грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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