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Собянин поздравил с 96-летием главу Московского комитета ветеранов

15:13
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Мэр пожелал фронтовику здоровья и бодрости духа

С годовщиной начала контрнаступления под столицей, а также с 96-летием Сергей Собянин поздравил почётного гражданина Москвы Ивана Слухая.  Фронтовик прошёл всю Великую Отечественную войну. Воевал под Сталинградом, участвовал в освобождении Украины и Югославии от фашистов, а сейчас уже почти четверть века возглавляет Московский комитет ветеранов, сообщает "ТВ Центр".
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Мэр пообщался с Иваном Андреевичем по видеосвязи и поблагодарил его за активную работу даже в период пандемии, отметив, что сейчас власти города оказывают особую поддержку пожилым людям, а также подчеркнул, что день рождения фронтовика не случайно совпадает с памятной датой.

"С большим удовольствием поздравляю, желаю счастья, здоровья, бодрости духа, чтобы вы по-прежнему нас радовали, стоя рядом в строю, находясь рядом в строю, во главе нашей ветеранской организации", - сказал Собянин.

Иван Андреевич поблагодарил мэра за тёплые поздравления и отметил, что власти оказывают старшему поколению много внимания и это даёт новые силы для решения проблем.

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Сергей Собянин общается по видеосвязи
Сергей Собянин общается по видеосвязи с ветераном Иваном Слухаем
Сергей Собянин общается по видеосвязи с ветераном Иваном Слухаем
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