Для самозанятых создали специальную интернет-платформу

Государство помогает начинающим бизнесменам

Как развить собственный бизнес, получить поддержку государства и выбрать налоговый режим - эти темы обсуждали на I Всероссийском форуме для самозанятых граждан.

Участие в онлайн-дискуссиях приняли представители федеральных и региональных властей, эксперты в области бизнеса и юриспруденции. Как отмечают организаторы, сегодня в России зарегистрировано около полутора миллионов самозанятых. Их количество увеличивается с каждым днём, сообщает "ТВ Центр".

По словам участников форума, граждане должны больше узнавать о мерах поддержки со стороны государства и налоговых механизмах. Для этого в России была создана единая платформа - сеть центров “Мой бизнес”.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"