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Для самозанятых создали специальную интернет-платформу

12:36
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Государство помогает начинающим бизнесменам

Как развить собственный бизнес, получить поддержку государства и выбрать налоговый режим - эти темы обсуждали на I Всероссийском форуме для самозанятых граждан.
Мишустин рассказал о преимуществах режима самозанятости

Участие в онлайн-дискуссиях приняли представители федеральных и региональных властей, эксперты в области бизнеса и юриспруденции. Как отмечают организаторы, сегодня в России зарегистрировано около полутора миллионов самозанятых. Их количество увеличивается с каждым днём, сообщает "ТВ Центр".

По словам участников форума, граждане должны больше узнавать о мерах поддержки со стороны государства и налоговых механизмах. Для этого в России была создана единая платформа - сеть центров “Мой бизнес”.

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