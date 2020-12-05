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Трамп перед уходом подписал скандальный антидопинговый закон

11:28
  • суббота
  • 05 декабря 2020

В силу вступил "акт Родченкова"

Дональд Трамп подписал так называемый акт Родченкова. Он позволит американской юстиции преследовать любого человека в мире, если его заподозрят в допинговом сговоре на соревнованиях с участием спортсменов из США.
В России заявили о возможной смерти Родченкова

Это - очередной пример экстерриториального применения местных законов. Нарушителям грозит штраф до миллиона долларов и тюремный срок до десяти лет. Наказывать будут не самих атлетов, а тренеров, агентов и спортивных чиновников. Североамериканские профессиональные лиги под действие акта не подпадают.

Ранее WADA раскритиковало документ за подрыв мировой антидопинговой системы. А в российском МИДе заявили, что закон станет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями зарубежных спортсменов, сообщает "ТВ Центр".

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2015 году бежал в США после того, как рассказал о якобы существующей в России допинг-системы и нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Данные Родченкова легли в основу доклада комиссии при WADA под руководством Ричарда Макларена о действующей в России государственной поддержке допинга.

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