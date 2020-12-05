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Переболевших COVID-19 предупредили о риске повторного заражения

10:34
  • суббота
  • 05 декабря 2020

В мире фиксируются такие случаи

Антитела в организме человека, появившиеся после заболевания коронавирусом, не могут быть гарантией стойкого иммунитета к COVID-19. Об этом в интервью "Российской газете" заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
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Пока что учёные только изучают появившийся год назад вирус и не могут точно сказать, как часто возникает повторное инфицирование. Но в мире такие случаи уже фиксируются.

"Наличие антител не всегда означает наличие иммунитета. Многие применяемые сегодня тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является маркером перенесенной инфекции, но не наличия иммунной защиты", - пояснил эксперт.

По словам Лебедева, главными факторами повторного заражения являются состояние иммунной системы человека и выраженность вирусной нагрузки. Другими словами - важно насколько готов организм ко встрече с вирусом, а также его количество.

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