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В Китае обнаружены новые виды коронавируса

16:18
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Они могут передаваться от животных человеку

Новые виды коронавируса могут начать распространяться снова из китайского Уханя. Местный вирусолог предупредила, что на юго-западе страны у летучих мышей выявлены неизвестные ранее виды коронавируса. Они, по словам специалиста Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, могут передаваться людям.
Новый пекинский коронавирус оказался заразнее уханьского

По мнению специалиста, прежде чем попасть к человеку уже известный всему миру вирус Sars-CoV-2 передался промежуточному животному. Какому – пока непонятно, приводит слова эксперта британская The Guardian.

Официальная версия появления коронавируса год назад гласит, что им заразился житель китайского Уханя после того, как съел купленную на рынке летучую мышь. Но некоторые учёные оспаривают это гипотезу, утверждая, что вирус попал к человеку через промежуточное животное или животных.

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