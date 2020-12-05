В Китае обнаружены новые виды коронавируса

Они могут передаваться от животных человеку

Новые виды коронавируса могут начать распространяться снова из китайского Уханя. Местный вирусолог предупредила, что на юго-западе страны у летучих мышей выявлены неизвестные ранее виды коронавируса. Они, по словам специалиста Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, могут передаваться людям.

По мнению специалиста, прежде чем попасть к человеку уже известный всему миру вирус Sars-CoV-2 передался промежуточному животному. Какому – пока непонятно, приводит слова эксперта британская The Guardian.

Официальная версия появления коронавируса год назад гласит, что им заразился житель китайского Уханя после того, как съел купленную на рынке летучую мышь. Но некоторые учёные оспаривают это гипотезу, утверждая, что вирус попал к человеку через промежуточное животное или животных.

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