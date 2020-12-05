ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стася Милославская рассказала о романе с Александром Петровым

13:56
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Между влюблёнными царит идиллия

Актриса Стася Милославская откровенно рассказала об отношениях с Александром Петровым. В прошлом году он расстался с Ириной Старшенбаум и стал появляться в компании Милославской.
Александр Петров впервые показал совместное фото с новой возлюбленной

Поклонники сразу же стали обвинять молодую актрису в том, что она использует авторитет Петрова в своих личных целях. Особенно остро это проявилось после выхода на экраны картины "Стрельцов", в которой главные роли исполнили Петров и Милославская.

Сейчас артистка признаётся, что ей нелегко справляться с ненавистью фанаток своего 31-летнего возлюбленного. 25-летней Стасе то и дело приходится слышать проклятия в свой адрес.

"Фанатки Саши Петрова меня не любят. Это всё, что нужно о них знать. Они думают, что я пиарюсь за его счёт. Но я существовала и до него. У меня образование. Меня знает не такое количество людей, как Сашу, но это не означает, что я хуже ", - рассказала актриса в YouTube-шоу "Георгий за кадром".

Стася призналась, что появление в её жизни Петрова было большой неожиданностью. Это произошло в тот момент, когда она не испытывала одиночества и находилась в гармонии с собой. "Именно в этот момент появляется он", - говорит Милославская. И хвастается: сейчас между ней и избранником царит полная идиллия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Стася Милославская и Александр Петров
Стася Милославская и Александр Петров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.