Стася Милославская рассказала о романе с Александром Петровым

Между влюблёнными царит идиллия

Актриса Стася Милославская откровенно рассказала об отношениях с Александром Петровым. В прошлом году он расстался с Ириной Старшенбаум и стал появляться в компании Милославской.

Поклонники сразу же стали обвинять молодую актрису в том, что она использует авторитет Петрова в своих личных целях. Особенно остро это проявилось после выхода на экраны картины "Стрельцов", в которой главные роли исполнили Петров и Милославская.

Сейчас артистка признаётся, что ей нелегко справляться с ненавистью фанаток своего 31-летнего возлюбленного. 25-летней Стасе то и дело приходится слышать проклятия в свой адрес.

"Фанатки Саши Петрова меня не любят. Это всё, что нужно о них знать. Они думают, что я пиарюсь за его счёт. Но я существовала и до него. У меня образование. Меня знает не такое количество людей, как Сашу, но это не означает, что я хуже ", - рассказала актриса в YouTube-шоу "Георгий за кадром".

Стася призналась, что появление в её жизни Петрова было большой неожиданностью. Это произошло в тот момент, когда она не испытывала одиночества и находилась в гармонии с собой. "Именно в этот момент появляется он", - говорит Милославская. И хвастается: сейчас между ней и избранником царит полная идиллия.

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