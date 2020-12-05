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ВСУ снова начали обстреливать Донбасс

12:30
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Перемирие не соблюдается

В Донецке и Луганске сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. В народных республиках заявляют о необходимости новых мер по контролю за перемирием. Националисты по-прежнему играют видную роль в украинской политике и преследуют всех несогласных. В страну даже не пустили немецкого туриста: на его рюкзаке пограничники заметили георгиевскую ленточку.
Киев отказался проводить местные выборы в Донбассе

Андреас Гловиэнка вместе с супругой прилетели в Киев из Германии, рассчитывая погулять по городу. Осмотреть достопримечательности. Однако дальше аэропорта их не пустили. У парня украинские пограничники обнаружили георгиевскую ленту. Как итог - депортация.   

Этот случай лишний раз подтвердил - на Украине всё остается без изменений. Неугодных в страну не пускают. Националисты по-прежнему влияют на многие процессы в стране. И открыто угрожают оппонентам.

Перемирие на юго-востоке - единственное, чего смог добиться Владимир Зеленский, вообще-то обещавший закончить войну на Донбассе за год. Но этот год уже прошёл. Минские соглашения не выполнены. Не выполнено ничего из того, о чем говорил президент до выборов.

Сам же Владимир Александрович прибывает в прекрасном настроении. Хотя денег в бюджете нет. А страна стоит на пороге очередного локдауна в связи с пандемией коронавируса.  

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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