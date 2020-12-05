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Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

12:47
  • суббота
  • 05 декабря 2020

5 декабря 1941 года началось контрнаступление под Москвой

Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. 5 декабря в России отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Этот день является одним из дней воинской славы России, установленных федеральным законом в 1995 году.
Путин, Вучич и Нетаньяху возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Вместе с мэром Москвы в церемонии приняли участие волонтёры. Из-за рисков, связанных с коронавирусом, в Александровский сад не пришли ветераны Великой Отечественной войны. После церемонии возложения венков торжественным маршем прошла рота Почётного караула.

В честь знаменательной даты у главного храма Вооружённых Сил реконструировали контрнаступление под Москвой. В нём приняли участие представители исторических обществ. В реконструкции были задействованы легендарные танки Т-34 и установки "Катюша".

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