5 декабря 1941 года началось контрнаступление под Москвой

Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. 5 декабря в России отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Этот день является одним из дней воинской славы России, установленных федеральным законом в 1995 году.

Вместе с мэром Москвы в церемонии приняли участие волонтёры. Из-за рисков, связанных с коронавирусом, в Александровский сад не пришли ветераны Великой Отечественной войны. После церемонии возложения венков торжественным маршем прошла рота Почётного караула.

В честь знаменательной даты у главного храма Вооружённых Сил реконструировали контрнаступление под Москвой. В нём приняли участие представители исторических обществ. В реконструкции были задействованы легендарные танки Т-34 и установки "Катюша".

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