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Кому могут отказать в прививке от коронавируса

19:31
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Препарат "Спутник V" показан не всем

Прививку от коронавируса сделают не всем. В вакцинации откажут гражданам, болеющим ОРЗ, недавно поставившим другую вакцину и лицам старше 60 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщила главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.
В Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

Она подробно рассказала о процедуре вакцинации. Перед уколом врач обязательно осмотрит пациента, спросит его о хронических и острых заболеваниях, аллергии, недавних курсах химиотерапии. Если человек болеет, ему предложат сначала выздороветь, а потом прийти на вакцинацию.

5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса, открыты 70 прививочных пунктов. Они работают по предварительной онлайн-записи.

Первыми российский препарат "Спутник V" получат педагоги, медики и социальные работники. Обязательное условие - возраст от 18 до 60 лет. В прививке откажут беременным и кормящим женщинам.

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