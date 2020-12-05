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Турция заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки

13:22
  • суббота
  • 05 декабря 2020

В стране началась третья волна

В Турции за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом с начала пандемии - 32 736 человек, сообщили в Минздраве страны. Глава ведомства Фахреттин Коджа объявил о том, что пандемия в нескольких регионах Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика.
Очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 в сутки отмечен в Турции

За последнюю неделю в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. Сейчас в тяжёлом состоянии находятся 5 703 больных.

Всего в мире выявлено почти 66 миллионов инфицированных коронавирусом, умерли от последствий болезни 1,5 миллиона человек. Больше всего больных зарегистрировано в США – 14,3 миллиона, там скончались 278 тысяч заражённых.

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