Москвичам пообещали самый солнечный декабрь в истории

Последний раз такое было в 2002 году

Декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений в Москве. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, над московским регионом закрепился сибирский антициклон. Он принёс холод и малооблачную погоду.

Только на следующей неделе ожидается 50-55 ясных часов, а к середине последнего месяца года есть вероятность того, что декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений.

По статистике зимние месяцы в Москве по климату самые хмурые и тёмные в году. К примеру, в 2017 году в декабре солнце над столицей не появлялось не разу, а самым солнечным декабрь был в 2002 году.

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