ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали самый солнечный декабрь в истории

16:26
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Последний раз такое было в 2002 году

Декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений в Москве. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, над московским регионом закрепился сибирский антициклон. Он принёс холод и малооблачную погоду.
Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Только на следующей неделе ожидается 50-55 ясных часов, а к середине последнего месяца года есть вероятность того, что декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений.

По статистике зимние месяцы в Москве по климату самые хмурые и тёмные в году. К примеру, в 2017 году в декабре солнце над столицей не появлялось не разу, а самым солнечным декабрь был в 2002 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.