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Путин: "Россияне стали больше ценить жизнь"

14:34
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Президент провёл онлайн-встречу с волонтёрами

Сердечная щедрость и великодушие - основа культуры и традиций нашей страны. Об этом заявил Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтёрами и финалистами конкурса "Доброволец России".
Собянин отметил помощь волонтеров и соцработников в период пандемии

Президент вышел на связь из Ново-Огарёва. Он отметил, что волонтёры работают в разных направлениях: помогают ветеранам, ищут пропавших без вести, оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь нуждающимся, поддерживают приюты для животных, сообщает "ТВ Центр".

Государство ценит труд добровольцев. Благотворительным фондам предоставляют льготы, организуют волонтёрские центры. В период пандемии их деятельность приобрела особое значение, ведь активисты стали одной из главных сил в борьбе с коронавирусом, подчеркнул президент.

"Особо отмечу, что в акции "Мы вместе" активно участвует бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках. Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты, волонтеров и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников", - отметил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что в этом году россияне многое переосмыслили и стали больше ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким и друзьям.

"У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплочённости. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Важно это всё сохранить и приумножить", - сказал президент.

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