Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер

На концерте группы "Кипелов" не соблюдалось социальное дистанцирование

В Москве после концерта группы "Кипелов" опечатан клуб Adrenaline Stadium. Сотрудники Роспотребнадзора выявили там нарушения мер профилактики коронавируса, сообщил АГН "Москва" начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления ведомства Алексей Худобородов.

Руководство заведения не смогло обеспечить эффективный контроль за социальным дистанцированием. Также некоторые гости клуба были без масок и перчаток. Теперь клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Роспотребнадзор сейчас проводит рейды по магазинам, торговым центрам, ресторанам, развлекательным учреждениям. Сотрудники ведомства практически каждый день выявляют те или иные нарушения санитарного режима и передают административные протоколы в суды.

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