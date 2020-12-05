Судно для строительства "Северного потока-2" вышло к месту укладки труб

Замороженный проект возобновляется

Из германского порта Висмар вышло в море судно-трубоукладчик "Фортуна". Оно может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток-2". Судя по данным системы позиционирования судов MarineTraffic, со скоростью около трёх узлов "Фортуна" направляется к месту укладки труб в Балтийском море.

Другое судно, которое также может участвовать в прокладке труб на морском дне, сейчас находится примерно в 150 километрах от порта Мукран - логистической базы проекта. Это – корабль "Академик Черский".

Строительство второй нитки газопровода "Северный поток" из России в Европу было приостановлено в конце прошлого года из-за американских санкций против участвующих в проекте компаний. Европейские суда вынуждены были прекратить работы, чтобы избежать штрафов и больших финансовых и репутационных потерь.

В Евросоюзе осудили действия Вашингтона. Сообщается, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские ограничения.

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