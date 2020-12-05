73-летнюю Ротару проверят на коронавирус перед съёмками в Москве

Певица - в группе риска

Прошлогодний скандал не помешал Софии Ротару прилететь в Москву для записи телепрограммы "Песня года". 73-летняя певица, как известно, является гражданкой Украины и живёт у себя на родине. Очевидно, что в России заработать перед Новым годом можно намного больше и, несмотря на жёсткие и неудобные коронавирусные ограничения, Ротару снова в Москве.

В столице проходят съёмки новогодней передачи "Песня года", которую покажут 1 и 2 января на телеканале "Россия-1". Перед записью программы Софию Ротару, как и всех звёзд, обязательно протестируют. И конечно они будут обязаны соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается исполнителей из группы риска, а Ротару - как раз в ней.

Певица привезла с собой несколько чемоданов одежды, пишет издание "Стар Хит". Не исключено, что она примет участие не только в записи "Песни года", но и поучаствует в других концертах или споёт на корпоративах.

В прошлом году выступление Софии Ротару на "Песне года" обернулось скандалом. Несколько депутатов выступили против её присутствия в эфире из-за политических взглядов и высказываний. Но Ротару никак не отреагировала на нападки и спокойно приехала на выступление.

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