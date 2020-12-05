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Как проходит первый день масштабной вакцинации от коронавируса в Москве

15:50
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Открыты 70 прививочных пунктов

5 декабря в Москве началась масштабная бесплатная вакцинация от коронавируса. На базе городских поликлиник открылись 70 специальных медпунктов. Используется отечественный препарат "Спутник V". Как показали клинические испытания - безопасный и эффективный.
В Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

Первыми сделать прививку от коронавирусной инфекции могут люди из группы риска - сотрудники сферы образования, городских соцслужб и здравоохранения. Электронная запись была открыта накануне, на две недели вперед. Всё четко по времени, чтобы не было очередей и прививочная кампания проходила максимально эффективно.

Как сообщил в интервью "ТВ Центру" заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин, город полностью готов к вакцинации. "Всем необходимым оборудованием мы оснащены в полном объёме. У нас достаточно широкая разветвленная сеть, которая обеспечивает полную доступность пациентов к вакцинации", - отметил Старшинин.

Чтобы сделать прививку, пациенту должно быть от 18 до 60 лет, не должно быть хронических заболеваний и последние 30 дней признаков ОРВИ. А вот ранее перенесённая коронавирусная инфекция противопоказанием не является.

В день прививочные центры будут принимать до 80 человек. Вся процедура занимает около часа. После введения препарата нужно 30 минут провести в комнате отдыха под наблюдением врачей. А спустя три недели вести ещё один компонент вакцины, чтобы сформировать устойчивый иммунитет. По мере поступления новых партий список категорий для записи на прививку будет расширяться, и в конечном счете она будет доступна всем жителям Москвы. В России уже произвели более двух миллионов доз вакцины "Спутник V".

До конца года в Москве откроется еще сто прививочных пунктов. А уже на следующей неделе масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции начнётся во всех регионах России.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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