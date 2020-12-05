Путин напомнил о важности освоения Арктики

При этом не надо забывать про экологию

Владимир Путин заявил, что Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями в ближайшие десятилетия. О важности освоения Арктики президент говорил во время онлайн-встречи с волонтёрами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020". Трансляцию вёл телеканал "Россия-24".

Волонтёр из Архангельской области рассказала об экологических проблемах своего региона. Путин в ответ отметил, что всё, что происходит сейчас на северных территориях России, представляет особый интерес.

"В целом это будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых в перспективе. Когда-то Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями", - сказал президент.

При этом, по его мнению, важно свести к минимуму экологические риски при ведении хозяйственной деятельности в Арктике.

Через полгода к России перейдёт председательство в Арктическом совете. В Москве не раз заявляли, что Заполярье не должно быть зоной геополитических конфликтов.

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