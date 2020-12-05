Топалов нежно признался в любви Тодоренко в день рождения сына

Михаилу исполнилось два года

Влад Топалов и Регина Тодоренко ярко и весело отметили двухлетие сына Михаила. Пара поделилась фото, видео и своими эмоциями в соцсетях. Праздник проходил в детском клубе. Пришло много больших и маленьких гостей. Дети веселились и прыгали на батуте. Майкл (так в семье часто зовут сына) был счастлив.

Но ещё до праздничных торжеств певец трогательно поздравил супругу. "Спасибо тебе за это счастье! Ты - лучшая женщина в мире. Самая крутая жена и абсолютно точно самая лучшая мать для моих детей, которая только может быть. Спасибо за твой подвиг! За жертвы! За любовь! Наша семья, наш уют, наше тепло - это всё ты", - признался Влад.

Сыну отец пожелал счастья. "Не болей, развивайся, радуйся каждому дню, хорошо спи и много кушай", - обратился он к Мише.

Подписчики пожелали счастья семье и отметили, что в ней царит любовь и уважение. "На вас так приятно смотреть!" - пишут комментаторы. Они давно считают Влада и Регину идеальной парой. И молодые держат марку, несмотря на то, что иногда между ними, по признанию супруги, происходят словесные битвы.

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