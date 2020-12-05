Объявлена цена на вакцину "Спутник V"

Для россиян она будет бесплатной

Российская двухкомпонентная вакцина "Спутник V" будет стоить 1 942 рубля. Такую цену на препарат озвучили в Минздраве, передаёт РИА Новости. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, для россиян вакцинация будет бесплатной и исключительно добровольной.

Ранее "Спутник V" был включён правительством в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. "Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина на основе платформы вектора аденовируса человека. Она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ.

Известно, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech будет стоить порядка 15 евро (около 1 350 рублей). Цены на препараты других фармацевтических компаний варьируются в диапазоне от 13 до 20 евро.

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