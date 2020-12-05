Должен уйти в отставку: Пашиняну объявили ультиматум

Оппозиция настроена решительно

Армянская оппозиция объявила ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну: до полудня 8 декабря он должен уйти в отставку. В противном случае по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения. С таким заявлением на многотысячном митинге в Ереване выступил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В случае добровольного ухода Пашиняну обещали предоставление гарантий безопасности. Требование было озвучено неподалёку от правительственного особняка, чтобы, как сказали оппозиционеры, премьер услышал глас народа, сообщает "Sputnik Армения".

Участники митинга прошли шествием к резиденции Пашиняна, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Оппозиция проводит свои акции, начиная с 10 ноября – даты подписания трёхстороннего заявления по Карабаху, благодаря которому в непризнанной республике были остановлены боевые действия.

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