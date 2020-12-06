Московские врачи вылечили ещё 5536 больных COVID-19

Началась масштабная вакцинация

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 536 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 490 844.

5 декабря в Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в любом из 70 специализированных пунктов. Они работают по предварительной онлайн-записи.

Первыми российский препарат "Спутник V" получат педагоги, медики и соцработники. В прививке откажут беременным и кормящим женщинам, болеющим ОРВИ, а также лицам моложе 18-ти и старше 60 лет.

По данным на 5 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 431 731 пациенту, умерли с начала пандемии 42 684 человека. В Москве больных зарегистрировано 640 050, в мире более 66 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,5 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"