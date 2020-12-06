За сутки в России впервые выявлено более 29 тысяч заражённых коронавирусом

Больше всего заболевших в Москве

За сутки в России зафиксировано 29 039 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 2 460 770 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 7 512 больных, всего в столице 647 562 инфицированных.

Ранее самое большое число больных в России зафиксировано накануне, 5 декабря – 28 782 человека, в Москве максимум был зарегистрирован также в субботу - 7 993 человека.

Накануне в Минздраве назвали цену двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Препарат будет стоить 1 942 рубля, но, как сообщалось ранее, для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной. "Спутник V" внесён в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Известно, что импортные вакцины стоят в диапазоне от 13 до 20 евро. Россия не планирует их закупать, так как в нашей стране разрабатываются около десяти различных вакцин от коронавируса.

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