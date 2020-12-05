В Европе выявлена опасная мутация коронавируса

Изменённый вирус способен обходить антитела

Учёные сообщили о первой мутации коронавируса, против которой бессильны антитела. Открытие сделали в исследовательском центре Фреда Хатчинсона, который занимается проблемами онкологии, пишет британский научный журнал Nature. По данным исследователей, самая стойкая мутация коронавируса к антителам найдена в Нидерландах и Дании.

Учёные выявили, что некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, именно через него вирус проникает в клетки. Одной из мутаций удалось спрятать вирус от всех антител, которые борются с инфекцией. А некоторым удалось уйти от одного из трёх антител.

Другими словами, выявленный вирус может свободно размножаться в организме, имеющим антитела, выработанные с помощью вакцины или естественным путём в процессе болезни. Пока непонятно, как поведёт себя мутировавший вирус при наличии антител и слабом иммунитете. Учёные пока не дают ответа на этот вопрос.

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