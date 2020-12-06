В Москве планируют привить от коронавируса 7 миллионов человек

Стартовала масштабная вакцинация

В Москве планируют привить от коронавируса порядка семи миллионов человек, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы должны вакцинировать на всю перспективу шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи - доставку, хранение", - сказал мэр.

По последним данным, в Москве проживает порядка 12,6 миллиона человек. Таким образом, столичные власти ставят задачу привить от коронавируса около половины населения мегаполиса.

Накануне, 5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация – открылись 70 прививочных пунктов. Первым прививку получат люди из группы риска – врачи, учителя и соцработники. Записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru.

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