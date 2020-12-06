ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России стартует масштабная вакцинация от коронавируса

12:24
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

В Москве уже работают 70 прививочных пунктов

Отечественный препарат от коронавируса "Спутник V" доставили в Южно-Сахалинск. Российские регионы готовятся к масштабной вакцинации. В Москве кампания в самом разгаре. Как заявил Сергей Собянин, в планах - привить шесть-семь миллионов человек.
Объявлена цена на вакцину "Спутник V"

70 столичных пунктов уже второй день принимают желающих привиться от коронавируса. Там ждут в первую очередь людей из группы риска - работников здравоохранения, образования и социальной сферы. Есть ограничения по возрасту - вакцинируют москвичей от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Запись на процедуру открывается на две недели вперёд, сообщает "ТВ Центр".

Желающих сделать прививку в столице много. К концу года на базе поликлиник откроется ещё 100 пунктов. Прививочная кампанию стартует и   регионах: к концу следующей недели вакцинация начнётся по всей стране.​

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
Вакцинация
Вакцинация
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
Вакцинация военнослужащих против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.