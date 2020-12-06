В России стартует масштабная вакцинация от коронавируса

В Москве уже работают 70 прививочных пунктов

Отечественный препарат от коронавируса "Спутник V" доставили в Южно-Сахалинск. Российские регионы готовятся к масштабной вакцинации. В Москве кампания в самом разгаре. Как заявил Сергей Собянин, в планах - привить шесть-семь миллионов человек.

70 столичных пунктов уже второй день принимают желающих привиться от коронавируса. Там ждут в первую очередь людей из группы риска - работников здравоохранения, образования и социальной сферы. Есть ограничения по возрасту - вакцинируют москвичей от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Запись на процедуру открывается на две недели вперёд, сообщает "ТВ Центр".

Желающих сделать прививку в столице много. К концу года на базе поликлиник откроется ещё 100 пунктов. Прививочная кампанию стартует и регионах: к концу следующей недели вакцинация начнётся по всей стране.​

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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