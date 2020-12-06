США приближаются к пику смертности от коронавируса

Максимум будет в январе

В мире, по последним данным, диагноз "коронавирус" поставили более 66 с половиной миллионов раз. В США чуть ли не ежедневно фиксируются антирекорды по количеству инфицированных. За сутки - 227 тысяч новых больных.

Прогнозы специалистов неутешительны: цифры будут расти. Пик смертности ожидается в январе, а к апрелю общее число жертв инфекции в стране может составить полмиллиона, сообщает "ТВ Центр".

В Турции за сутки умерли 196 человек - это максимум за всё время пандемии. Анкара ведёт переговоры с России о поставках вакцины. А в Европе ограничивают право жителей на передвижение в праздники. Вслед за Испанией и Италией о такой мере объявила Португалия. Гражданам запретили выезжать за пределы своего региона на Новый год.

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