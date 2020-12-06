Москва ответила на очередную американскую провокацию по "Северному потоку-2"

С заявлением выступила Мария Захарова

США призывают власти Германии и Евросоюза наложить мораторий на строительство "Северного потока - 2". Об этом заявила исполняющая обязанности американского посла в ФРГ Робин Куинвилл. Она назвала трубопровод политическим, а не экономическим проектом, сообщает "ТВ Центр".

На эти слова отреагировали в нашем МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что уже несколько десятилетий экспорт российского газа вызывает в Штатах одну и ту же реакцию - агрессию и незаконное противодействие.

О том, что такие действия противоречат международному праву, не раз заявляли и в ЕС. В пятницу, 4 декабря Еврокомиссия выступила против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, которые заняты в строительстве трубопровода.

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