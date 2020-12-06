Трамп снова заявил о своей победе на выборах

Суды отклоняют его иски

Победа Джо Байдена укрепит позиции России в нефтегазовой сфере, об этом заявил Дональд Трамп. Его соперник собирается вернуть США в Парижское соглашение по климату, а значит, сократить число заводов, месторождений и рудников. Впрочем, делать этого не придётся, уверяет действующий глава государства. Ведь настоящий лидер голосования - он.

В Джорджии Трамп набрал 49,25% голосов, Байден - 49,51%. Победа в этом штате даёт кандидату 16 голосов выборщиков. Глава государства результаты оспорил в суде. В субботу, 5 декабря стало известно, что эти попытки отклонены в штатах Невада, Мичиган и Джорджия. Трамп не согласен.

Мы никогда не проигрывали эти выборы. Мы их выиграли. Во всех штатах были посчитаны сотни тысяч незаконных голосов. Я призываю власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения выборов. Я легко и быстро получу голоса выборщиков в этом штате, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

Президенту вторит и губернатор Джорджии. Республиканец Брайн Кемп, по собственному признанию, неоднократно призывал к пересчёту голосов. Но так и не смог добиться справедливости и законности в своем штате.

Байден смотрит на происходящее с чувством полного контроля. Ходит в церковь, чуть прихрамывая, и смакует публикации столичных газет. Washington Post обзвонила конгрессменов-республиканцев с единственным вопросом - кто, по их мнению, победил на выборах президента? Победу Байдена признали 25 сенаторов, двое считают победителем Трампа, 222 респондента не дали чёткого ответа.

Действующий президент, комментируя результаты опроса, попросил выслать ему список однопартийцев, которые считают победителем Байдена. "25, ух ты! Я удивлен, что их так много", - заключил Трамп. По традиции добавив, что он только начал борьбу.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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