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Небо над Ростовом-на-Дону озарил пожар на складе пиротехники

10:52
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Спасатели тушат пламя на площади 4000 квадратных метров

В Ростове-на-Дону посреди ночи прогремел салют. Однако совсем не праздничный. В одном из рыночных павильонов загорелся склад с пиротехникой.
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Оглушительная канонада разрывающихся петард была слышна даже в соседних районах. Огонь охватил площадь четыре тысячи квадратных метров. Пламя повредило несущие конструкции, павильон обрушился.

Существует угроза дальнейшего распространения огня. В тушении задействованы более 200 человек и техника из столицы региона соседних городов. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

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