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Коммунальщики ликвидировали крупную аварию на теплотрассе в Елабуге

12:31
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Без горячей воды остались 50 тысяч человек

Больше 12-ти часов потребовалось коммунальщикам, чтобы устранить крупную аварию на теплотрассе в Елабуге. Накануне, 5 декабря из-за прорыва трубы под отключение попали 220 многоквартирных домов и 17 социальных объектов.

Без отопления остались почти 50 тысяч человек. Это - две трети населения города. По информации МЧС, инцидент произошёл из-за аномально холодной погоды. Температура там сейчас значительно ниже нормы - 21 градус мороза, сообщает "ТВ Центр".

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