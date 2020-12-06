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Умер прославленный футболист Виктор Понедельник

13:03
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Ему было 83 года

Скончался легендарный советский футболист, заслуженный мастер спорта Виктор Понедельник. Ему было 83 года. Карьеру он начинал в любительской команде. Талантливого нападающего быстро заметили и пригласили в ростовский клуб "Торпедо", а затем и в сборную СССР.
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Именно Виктор Владимирович в 1960 году обеспечил победу наших футболистов на первом в истории Чемпионате Европы. В финальном матче против команды Югославии он забил победный гол - головой и в дополнительное время.  

Матч тогда завершился со счетом 2:1. Этот гол Понедельника называют золотым и считают самым важным в истории российского футбола, сообщает "ТВ Центр".

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