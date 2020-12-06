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Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

12:37
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Оно было закрыто из-за обледенения

Во Владивостоке запустили движение по мосту через пролив на остров Русский. Переправу закрыли две недели назад после удара мощного циклона.
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Из-за сильного ливня и снегопада на вантах образовалась наледь, которая падала на проезжую часть и автомобили. Чтобы очистить мост, альпинисты работали в экстремальных условиях - при ветре 20 метров в секунду.

Всё это время остров Русский оставался отрезанным от большой земли. Для жителей организовали паромную переправу. Сейчас проезд открыт для всех видов транспорта, но в первые часы после запуска движения из-за большого числа желающих проехать образовался затор, сообщает "ТВ Центр".

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Мост на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке
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