Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

Оно было закрыто из-за обледенения

Во Владивостоке запустили движение по мосту через пролив на остров Русский. Переправу закрыли две недели назад после удара мощного циклона.

Из-за сильного ливня и снегопада на вантах образовалась наледь, которая падала на проезжую часть и автомобили. Чтобы очистить мост, альпинисты работали в экстремальных условиях - при ветре 20 метров в секунду.

Всё это время остров Русский оставался отрезанным от большой земли. Для жителей организовали паромную переправу. Сейчас проезд открыт для всех видов транспорта, но в первые часы после запуска движения из-за большого числа желающих проехать образовался затор, сообщает "ТВ Центр".

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