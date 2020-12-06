ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве выступили финалисты конкурса "Романсиада"

13:07
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Смотру исполнилось 20 лет

Одно из главных музыкальных событий года: в Москве в финале "Романсиады" выступили победители региональных этапов международного конкурса. 
В Кремле выступили лучшие исполнители русского романса

На сцену зала церковных соборов храма Христа Спасителя вышли молодые исполнители русского романса из разных уголков нашей страны, а также из-за рубежа.

Отборочные этапы проходили в Рязани, Екатеринбурге, Томске, Сан-Марино, Копенгагене, Праге и других городах. Конкурс "Романсиада" проводится уже более 20 лет, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада"
Участники международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада"
Зрители в медицинских масках
Зрители в медицинских масках
Участники международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада"
Участники международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.