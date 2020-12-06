В Москве выступили финалисты конкурса "Романсиада"

Смотру исполнилось 20 лет

Одно из главных музыкальных событий года: в Москве в финале "Романсиады" выступили победители региональных этапов международного конкурса.

На сцену зала церковных соборов храма Христа Спасителя вышли молодые исполнители русского романса из разных уголков нашей страны, а также из-за рубежа.

Отборочные этапы проходили в Рязани, Екатеринбурге, Томске, Сан-Марино, Копенгагене, Праге и других городах. Конкурс "Романсиада" проводится уже более 20 лет, сообщает "ТВ Центр".

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