Японский зонд сбросил на Землю капсулу с грунтом с астероида Рюгу

Это - большой успех для учёных всего мира

Учёные стали на шаг ближе к разгадке образования Солнечной системы и появления жизни на нашей планете. Космический зонд доставил на Землю пробы грунта астероида Рюгу. Он образовался более четырёх миллиардов лет назад. Уже известно, что в недрах небесного тела нашли минералы с элементами кислорода и водорода.

Купол ночного небосвода, разрезает яркая вспышка. Точка в стратосфере, за ней виден огненный хвост. Этого мгновения на планете Земля, долгих ждали лет ждали учёные и астрономы-любители.

Центр управления полетами аэрокосмических исследований в Токио взрывается аплодисментами. Обычно сдержанные японцы, сегодня не скрывают эмоций. Их детище - космический зонд "Хаябуса" - сбросил на Землю бесценный для науки груз - капсулу с пробами, взятыми на астероиде Рюгу, сообщает "ТВ Центр".

Космическое путешествие началось ещё в 2014 году. Чтобы достичь астероида, зонду пришлось преодолеть более трёх миллиардов километров. Два года назад он успешно приземлился на Рюгу. К слову, это была первая в истории изучения астероидов мягкая посадка. Сбросил роверы, которые ещё прозвали попрыгунчиками за необычную манеру передвижения. И вот, эти попрыгунчики, собирали на Рюгу образцы грунта. А после благополучно вернулись с пробами на борт "Хаябусы".

Первые маленькие ответы на вечные вопросы - кто мы во Вселенной и откуда взялись - уже есть. Открытия - сенсационные. Оказалось, что на астероиде совсем нет пыли. А его поверхность состоит из камней разной формы и цвета. Это значит, что Рюгу образовался в результате столкновения двух космических тел.

Возможно, также появилась на свет и наша Земля. И если выяснится, что на астероиде, кроме углерода есть и вода, наука ещё на шаг приблизится к разгадке происхождения голубой планеты. Как, впрочем, и всех других. Но самое ценное, а точнее бесценное, что учёные очень надеются найти в пробах - частицы веществ, возрастом более четырёх миллиардов лет. То есть тех, самых, которые буквально витали в космосе в момент зарождения нашей Солнечной системы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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