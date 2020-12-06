ВОЗ: Общее число случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 65 миллионов

Умерло более 1,5 миллиона человек

Количество подтверждённых случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По её данным, скончались от последствий болезни 1 507 018 человек. За сутки прирост заболевших составил 403 тысячи.

Между тем, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который ведёт подсчёт по своим алгоритмам, в мире с начала пандемии заразились более 66 миллионов человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

Накануне, 5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация – открылись 70 прививочных пунктов. Первым прививку получат люди из группы риска – врачи, учителя и соцработники. Записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru.

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