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ВОЗ: Общее число случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 65 миллионов

11:54
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Умерло более 1,5 миллиона человек

Количество подтверждённых случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По её данным, скончались от последствий болезни 1 507 018 человек. За сутки прирост заболевших составил 403 тысячи.
За сутки в России впервые выявлено более 29 тысяч заражённых коронавирусом

Между тем, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который ведёт подсчёт по своим алгоритмам, в мире с начала пандемии заразились более 66 миллионов человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

Накануне, 5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация – открылись 70 прививочных пунктов. Первым прививку получат люди из группы риска – врачи, учителя и соцработники. Записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru.

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