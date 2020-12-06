"Вот это преображение": поклонники не узнали 71-летнего Леонтьева

Певец стал моложе на два десятка лет

Валерия Леонтьева не узнали поклонники. 71-летний исполнитель принял участие в съёмках программы "Привет, Андрей!" и блеснул там своей красотой и молодостью. Артист всегда держал себя в хорошей форме, но тут удивились все - Леонтьев будто бы сбросил два-три десятка лет.

Фото со съёмок опубликовал у себя в Instagram Николай Басков. В центре кадра - Леонтьев, по бокам – Александр Ревва и сам золотой голос России. Подписчики обратили внимание в первую очередь на Валерия Яковлевича. Кто-то даже не узнал любимого артиста.

Это Леонтьев? Да он же сам на себя не похож! Валерий Яковлевич как Надежда Бабкина, тоже все моложе и моложе. Вот это преображение!

Комментаторы предположили, что Леонтьев выпил некий эликсир молодости. Сам же певец не раз говорил, что секрет его молодости – хороший сон, зарядка и косметические процедуры.

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