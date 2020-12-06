ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Вот это преображение": поклонники не узнали 71-летнего Леонтьева

14:30
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Певец стал моложе на два десятка лет

Валерия Леонтьева не узнали поклонники. 71-летний исполнитель принял участие в съёмках программы "Привет, Андрей!" и блеснул там своей красотой и молодостью. Артист всегда держал себя в хорошей форме, но тут удивились все -  Леонтьев будто бы сбросил два-три десятка лет.
Похудевший на восемь килограммов Леонтьев попал на фото

Фото со съёмок опубликовал у себя в Instagram Николай Басков. В центре кадра -  Леонтьев, по бокам – Александр Ревва и сам золотой голос России. Подписчики обратили внимание в первую очередь на  Валерия Яковлевича. Кто-то даже не узнал любимого артиста.

Это Леонтьев? Да он же сам на себя не похож!

Валерий Яковлевич как Надежда Бабкина, тоже все моложе и моложе.

Вот это преображение!

Комментаторы предположили, что Леонтьев выпил некий эликсир молодости. Сам же певец не раз говорил, что секрет его молодости – хороший сон, зарядка и косметические процедуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.