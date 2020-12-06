"А как же Брухунова?": Петросяна заметили с новой молодой помощницей

Она трепетно ухаживает за артистом

Евгения Петросяна заподозрили в новом увлечении. Юмориста видели в компании с новой молодой помощницей. Женщину зовут Александра и она посещает вместе с Петросяном публичные мероприятия.

Журналисты НТВ утверждают, что в обязанности девушки входит помощь Петросяну в рабочих вопросах. Кроме того, она выполняет функцию фотографа и делает необходимые снимки во время встреч и вечеринок.

Это всё укладывается в отношения "начальник – подчинённый", но репортёры заметили, что Александра уж очень нежно заботится о здоровье своего шефа - обрабатывает ему руки антисептиком и помогает вовремя принимать нужные лекарства.

Это смутило поклонников артиста, у которого только-только всё наладилось в новой семье с Татьяной Брухуновой. Молодая помощница недавно стала матерью и сейчас вместе с Петросяном воспитывает сына Вагана. Фанаты артиста напомнили, что Татьяна тоже когда-то работала у него помощницей.

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