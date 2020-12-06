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На Украине мечтают отключить Россию от SWIFT

13:23
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

С заявлением выступил Леонид Кравчук

Провокационное и недружественное заявление в адрес России сделал первый президент Украины Леонид Кравчук. 86-летний политик предложил отключить Россию от международной системы SWIFT из-за Донбасса.
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По словам Кравчука, Украина потребует ужесточить санкции в отношении России после новогодних праздников, если конфликт на юго-востоке страны не будет урегулирован. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу заявил в эфире канала "Украина 24".

"Это могут быть санкции, которые называются "международная расчётная система". Мы будем этого требовать", - пригрозил Кравчук.

Украинские политические деятели периодически делают заявления о необходимости ужесточения международных санкций против России из-за войны в Донбассе. При этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта и не оказывает никакого влияния на политическую и иную деятельность непризнанных республик юго-востока Украины. Сами же украинские власти за пять лет не выполнили ни одного пункта Минских соглашений. 

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