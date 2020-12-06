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Как иконы превратились в элемент красивой жизни

15:24
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Собирательство стало веянием времени

Полвека назад в Советском союзе началась икономания. Предметы культа, которые в атеистической стране едва не уничтожили, вдруг стали объектом интереса - коллекционеров, искусствоведов и мошенников.

За иконами снаряжали экспедиции и тайком вывозили из страны. Их перепродавали и подделывали. В какой-то момент не иметь в доме реликвии в определённых кругах стало даже неприлично.

Юлия Богоманшина разбиралась - изменилось ли что-то с тех пор? И имеет ли собирательство хоть что-то общее с верой? (смотрите видео)

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