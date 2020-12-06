Американцы признали уроженцев Курил японцами

Это прописано в правилах получения грин-карт

В США уроженцев Курильских островов признали японцами. Опубликованы правила получения американских грин-карт, в которых говорится, что граждане, родившиеся на российских островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп оплачивают налоги в Японии. Это означает фактическое признание россиян – уроженцев Курил гражданами другой страны.

По информации японской газеты Hokkaido Shimbun, требование к россиянам указывать в качестве страны происхождения Японию, появилось в правилах проведения розыгрышей грин-карт США ещё в 2018 году. Широкой общественности об этом не было известно.

СССР, а затем Россия ведут территориальный спор с Японией со времени окончания Второй мировой войны. Токио считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва настаивает на том, что Курилы принадлежат России и это закреплено международными документами.

В соответствии с недавно принятыми поправками к российской Конституции, наша страна обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. При этом вступает в силу запрет на отчуждение территорий.

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