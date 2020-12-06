Зимняя сессия в российских вузах пройдёт в онлайн-формате

Отменять экзамены не планируется

В российских вузах не планируется отменять зимнюю сессию, но она пройдёт в онлайн-формате. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил министр науки Валерий Фальков.

По данным министерства, более 35% вузов в России ушли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Ранее ведомство издало приказ о переводе студентов столичных вузов на дистанционное обучение, в документе также рекомендовалось региональным вузам перейти на удалённый формат по согласованию с Роспотребнадзором.

Из-за изменения формата обучения и закрытия границ из российских вузов самостоятельно отчислились около двух с половиной тысяч иностранных студентов, сообщил министр Фальков.

Также в Москве до конца второй четверти учатся в онлайн-режиме школьники старших классов. О том, как в следующем году будет проходить ЕГЭ пока не сообщалось.

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