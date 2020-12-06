Сделан прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Это произойдёт не скоро

Коронавирус в России отступит в конце 2021 года. Такой прогноз в эфире телеканала "Россия-1" сделал главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

"Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление, я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть россиян уже соприкоснётся с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", - сказал врач.

В самом начале эпидемии в январе-феврале 2020 года эксперты и учёные полагали, что человечество победит коронавирус к лету или осени этого года. Потом звучали более пессимистические предположения – пандемия закончится весной 2021 года. Самые неблагоприятные прогнозы свидетельствуют о том, что борьба с COVID-19 предстоит долгая – вплоть до 2023 года. Во многом это связано с появляющимися мутациями вируса.

По последним данным, в мире с начала пандемии было зарегистрировано более 66 миллионов случаев заражения, умерли от осложнений болезни полтора миллиона человек.

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