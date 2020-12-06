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В Москве задержан полицейский, стрелявший в 13-летнюю девочку

16:39
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Причины поступка не называются

В Москве задержан полицейский, который, находясь не при исполнении обязанностей, ранил из травматического оружия 13-летнюю девочку. Причины, по которым сотрудник полиции открыл огонь по несовершеннолетней, не называются. Девочка доставлена в больницу.
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Известно, что ЧП произошло в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице. 33-летний мужчина произвёл выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Полицейского уволят из органов, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

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