Санду собрала митинг в Кишинёве с требованием отставки правительства

Ей не понравился принятый парламентом закон

Избранный президент Молдавии Майя Санду потребовала досрочных парламентских выборов и отставки правительства. В центре Кишинёва прошёл многотысячный митинг её сторонников.

Санду раскритиковала решение депутатов о сокращении полномочий президента страны, сообщает портал NewsMaker. По мнению политика, принятые в спешке законы противоречат Конституции Молдавии.

"Это парламентское большинство - позор. Это всё можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам - это отставка правительства", - заявила Санду.

Закон, который не понравился избранному президенту, передаёт Службу информации и безопасности из подчинения главы государства под контроль парламента. Президенту также становятся недоступны регулярные отчёты о национальной безопасности. Санду уверена, что депутаты, приняв этот закон, пытаются узурпировать власть вместе с проигравшим на выборах Игорем Додоном.

15 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Действующий президент Игорь Додон набрал 42,26% голосов, Майя Санду заручилось поддержкой в 57,74% голосов. Сразу же после победы она призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья и усомнилась в правильности расчёта долга Молдавии за российский газ.

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