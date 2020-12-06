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Миллиардер Тиньков рассказал о долгой борьбе с раком

17:48
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Врачи отодвигают срок выздоровления

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием. В прошлом году ему поставили диагноз "рак крови". Миллиардер экстренно начал лечение, которое уже приносит свои плоды, но всё же оно проходит не так, как задумывалось.
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Результаты терапии Тинькову не нравятся, о чём он написал в соцсетях. 150 дней назад банкиру пересадили стволовые клетки, и лечащие врачи постоянно сдвигают сроки реабилитации. Сначала медики говорили о 100 днях, затем этот показатель достиг 200 дней. Недавно же заявили о том, что потерпеть придётся ещё год.

"В общем, полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021 года. Да, болезнь оказалась долгая, сложная и противная. Если бы не моя спортивная подготовка, непонятно, как и бороться", - сетует Тиньков.

Олегу Тинькову 52 года. За свою предпринимательскую карьеру он основал пивное производство, создал бренд замороженных продуктов, продавал бытовую технику, сейчас владеет крупным банком. Тиньков входит в список богатейших людей России, его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

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