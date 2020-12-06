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"Очень худая": Полина Гагарина напугала поклонников

18:23
  • воскресенье
  • 06 декабря 2020

Певица опубликовала фото у бассейна

Миллионы женщин мечтают похудеть, но не до такой степени. Полина Гагарина перепугала фанатов снимком у бассейна. Певица отдыхает в бикини на деревянном настиле у самой кромки воды. "В Москве солнце", - гласит подпись под фото. Очевидно, что фото сделано в закрытом элитном бассейне или фитнес-центре. 
Бывший муж Полины Гагариной впал в уныние после развода

Подписчики бьют тревогу – их любимая исполнительница, кажется, весит уже как пёрышко. Может, развод с мужем дался певице так тяжело, предполагают комментаторы. Стресс, эмоции, тяжёлое расставание…

Развод довёл до ручки.

Надо килограммов пять набрать и будет вообще супер.

Ужас, скелет, анорексия.

Очень худая.

Накормите её, а то доска уж совсем!

Около года назад Полина Гагарина рассталась со своим супругом – фотографом Дмитрием Исхаковым. Они прожили в браке семь лет. Отношения молодых начинались романтично – Дмитрий предложил Полине руку и сердце в Париже на Мосту влюблённых. В браке родилась дочка Мия, ей три года и сейчас она живёт с мамой.

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