"Очень худая": Полина Гагарина напугала поклонников

Певица опубликовала фото у бассейна

Миллионы женщин мечтают похудеть, но не до такой степени. Полина Гагарина перепугала фанатов снимком у бассейна. Певица отдыхает в бикини на деревянном настиле у самой кромки воды. "В Москве солнце", - гласит подпись под фото. Очевидно, что фото сделано в закрытом элитном бассейне или фитнес-центре.

Подписчики бьют тревогу – их любимая исполнительница, кажется, весит уже как пёрышко. Может, развод с мужем дался певице так тяжело, предполагают комментаторы. Стресс, эмоции, тяжёлое расставание…

Развод довёл до ручки. Надо килограммов пять набрать и будет вообще супер. Ужас, скелет, анорексия. Очень худая. Накормите её, а то доска уж совсем!

Около года назад Полина Гагарина рассталась со своим супругом – фотографом Дмитрием Исхаковым. Они прожили в браке семь лет. Отношения молодых начинались романтично – Дмитрий предложил Полине руку и сердце в Париже на Мосту влюблённых. В браке родилась дочка Мия, ей три года и сейчас она живёт с мамой.

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